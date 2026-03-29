Un’escursione tra amici nello Zillertal si è conclusa con una tragedia. Durante una giornata in montagna, un escursionista è stato travolto da una valanga e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto in Austria, e le autorità stanno analizzando i dettagli dell’accaduto per ricostruire l’evento. La vittima è un uomo di 40 anni.

Valanga in Austria, cosa è successo davvero nello Zillertal?. Un’escursione tra amici, una giornata in montagna come tante. Poi, in pochi istanti, tutto cambia. Federico Giubilato, 41 anni, di Bassano del Grappa, ha perso la vita nel pomeriggio durante un’uscita sul Marchkopf, in Austria, nella valle dello Zillertal. A travolgerlo è stata una valanga larga circa 250 metri, staccatasi improvvisamente su un pendio già reso instabile dalle condizioni meteo. Il dettaglio decisivo: sepolto sotto 1,60 metri di neve. C’è un elemento che rende la vicenda ancora più drammatica. L’uomo è rimasto sepolto sotto circa 1,60 metri di neve per oltre mezz’ora, il tempo necessario ai soccorritori per raggiungere la zona. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Federico Giubilato muore travolto da una valanga: il dettaglio che rende ancora più drammatica la tragedia

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