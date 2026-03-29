Federcepicostruzioni ha commentato positivamente l'avvio di una consultazione pubblica sulla legge annuale di semplificazione normativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'associazione ha affermato che la semplificazione rappresenta una leva decisiva per favorire crescita, occupazione e competitività nel settore delle costruzioni.

«Ringraziamo il Governo per il fattivo coinvolgimento di Federcepicostruzioni e per aver scelto di ascoltare le categorie economiche in una fase così delicata per lo sviluppo del Paese», dichiara il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi. «La semplificazione normativa rappresenta una priorità strategica: non solo per alleggerire il carico burocratico sulle imprese, ma per favorire investimenti, occupazione, innovazione e competitività». Tra le proposte di maggiore rilievo, l’associazione chiede una revisione mirata del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 422004), in particolare dell’articolo 146 sull’autorizzazione paesaggistica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Federcepicostruzioni: "La semplificazione è una leva decisiva per la crescita, per il lavoro e per la competitività"

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