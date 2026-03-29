Federazione o impero ecco le due vie che restano al Mondo travolto dalla violenza

Da ilgiornale.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il mondo si trovò ad affrontare una ricostruzione complessa, con l’Europa in macerie e gli equilibri internazionali profondamente alterati. In quel periodo, i giuristi si confrontarono con le cause e le responsabilità di un conflitto che aveva cambiato radicalmente il panorama politico e sociale globale. Due strade sembravano delinearsi per il futuro: un ritorno a un modello di federazione o la creazione di un impero.

Quando la cenere e la polvere della Seconda guerra mondiale si posarono su un'Europa in buona parte in rovina e su un mondo dagli assetti politici devastati, i giuristi, tra gli altri, si posero il dubbio di come tutto questo fosse potuto accadere. Ma anche di come si sarebbe in futuro potuto evitare. La riflessione storico-giuridica sul diritto internazionale dovette porsi seriamente il tema: esiste una guerra giusta? Già Erasmo da Rotterdam aveva sollevato lo scettico interrogativo: «Cui non videtur causa sua justa?». Ma la questione era arrivata oltre una soglia filosofica di difficile ritorno. Il diritto è sempre animato dal problema del terzo: il soggetto che dirime la controversia e distingue la ragione dal torto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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