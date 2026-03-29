Federazione o impero ecco le due vie che restano al Mondo travolto dalla violenza
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il mondo si trovò ad affrontare una ricostruzione complessa, con l’Europa in macerie e gli equilibri internazionali profondamente alterati. In quel periodo, i giuristi si confrontarono con le cause e le responsabilità di un conflitto che aveva cambiato radicalmente il panorama politico e sociale globale. Due strade sembravano delinearsi per il futuro: un ritorno a un modello di federazione o la creazione di un impero.
Quando la cenere e la polvere della Seconda guerra mondiale si posarono su un'Europa in buona parte in rovina e su un mondo dagli assetti politici devastati, i giuristi, tra gli altri, si posero il dubbio di come tutto questo fosse potuto accadere. Ma anche di come si sarebbe in futuro potuto evitare. La riflessione storico-giuridica sul diritto internazionale dovette porsi seriamente il tema: esiste una guerra giusta? Già Erasmo da Rotterdam aveva sollevato lo scettico interrogativo: «Cui non videtur causa sua justa?». Ma la questione era arrivata oltre una soglia filosofica di difficile ritorno. Il diritto è sempre animato dal problema del terzo: il soggetto che dirime la controversia e distingue la ragione dal torto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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