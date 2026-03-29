Federazione o impero ecco le due vie che restano al Mondo travolto dalla violenza

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il mondo si trovò ad affrontare una ricostruzione complessa, con l’Europa in macerie e gli equilibri internazionali profondamente alterati. In quel periodo, i giuristi si confrontarono con le cause e le responsabilità di un conflitto che aveva cambiato radicalmente il panorama politico e sociale globale. Due strade sembravano delinearsi per il futuro: un ritorno a un modello di federazione o la creazione di un impero.