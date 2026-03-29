È possibile ottenere due carte RTTF gratuite completando l’obiettivo FC 26, dedicato alla celebrazione dell’UWCL. Le sfide richiedono di completare determinati compiti e consentono di ricevere fino a quattro giocatrici con valutazione 88 OVR, che migliorano in base ai risultati delle proprie squadre nella corsa verso la finale di Bilbao. Questi oggetti sono considerati di alto livello e aumentano la qualità del team.

Un’occasione d’oro per rimpolpare il club con oggetti dinamici di alto livello. Completando le sfide dedicate, potrai ottenere fino a quattro giocatrici da 88 OVR che, come abbiamo visto, miglioreranno in base al cammino dei loro club verso la finale di Bilbao. Analisi delle Protagoniste RTTF. Melvine Malard (88) – Arsenal: La vera “stella” del gruppo. Con 94 di velocità e un ottimo 88 di tiro, è un’ala sinistra (utilizzabile anche ATT) letale nelle ripartenze.. Arianna Caruso (88) – Juventus: Un’eccellente centrocampista “tuttofare” (Box-to-box). Con 87 di velocità, 90 di dribbling e 88 di passaggio, è l’incastro perfetto per chi usa una squadra a base Serie A o italiana. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 – 2 carte RTTF gratis! Ecco come completare l’obiettivo Celebrazione UWCL e far volare Malard e Caruso

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