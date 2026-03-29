Kimi Antonelli ha vinto nuovamente una gara, consolidando la sua posizione in classifica. Questa vittoria lo ha portato a diventare il primo nella lista dei leader del campionato, dopo aver concluso la corsa in prima posizione. La gara si è svolta senza incidenti significativi, con Antonelli che ha mantenuto il controllo durante tutta la competizione.

Ha vinto ancora Kimi Antonelli, che diventa il primo leader di un mondiale di F1 sotto i 20 anni! Dopo aver ottenuto la pole position, il pilota italiano stravince infatti il Gp del Giappone a Suzuka e riporta il tricolore in vetta al Mondiale di F1: la seconda vittoria nel circus a quattro ruote vale la leadership per Kimi, che vola a +9 su George Russell. Il britannico non riesce a vincere il duello per il podio con Charles Leclerc, stoico e terzo. Secondo, invece, un redivivo Piastri. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fantastico Kimi, lo ha fatto ancora!

Articoli correlati

Gian Carlo Minardi: “Kimi Antonelli ha fatto un capolavoro. Ha tutto per trionfare ancora”Bologna, 16 marzo 2026 – Di tutti gli italiani che ieri hanno esultato per la vittoria di Kimi Antonelli in Cina, ce ne è sicuramente uno che lo ha...

“Ho fatto sesso con questa persona, sesso fantastico bla bla bla. E dopo, mi ha detto: ‘I miei figli sono dei tuoi grandi fan’. Mi trasferisco in Spagna”: lo rivela MahmoodStop ai concerti per tutto il 2026 e bagagli pronti per il trasferimento in Spagna.

The wait is over: What made Ruqayyah and her husband so happy (A heartwarming reunion)

Contenuti utili per approfondire Fantastico Kimi

Discussioni sull' argomento GP del Giappone, Antonelli in pole davanti a Russell. Ferrari quarta con Leclerc e sesta con Hamilton; L’Italia non è solo Ferrari ed è pronta per il passaggio di testimone; F1, Fisichella loda Antonelli: Weekend quasi perfetto, vincerà ancora; Fiorello, scoop con Kimi Antonelli in Rai: la telefonata, l’affondo a Fazio e la domanda (perfidissima) su Jannik Sinner.

Sinner fantastico a Indian Wells poi dedica la vittoria a Kimi AntonelliBattuto Medvedev dopo una partita durissima con il russo che ribatte colpo su colpo: l'altoatesino vince grazie a due tiebreak, nel secondo rimonta da 0-4 e infila sette punti consecutivi ... panorama.it

“Prima vittoria. Questo è per la mia famiglia ed il mio fantastico team”. La firma di Kimi Antonelli sulla bottiglia del primo successo in carriera in F1. #MemasGP #AndreaKimiAntonelli #Mercedes #ChineseGP #F1 - facebook.com facebook

#F1, #Sinner: "Bravo #Kimi, avere un italiano che riporta l’Italia al top, è fantastico" x.com