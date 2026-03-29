fantacampionato cinque giocatori su cui non puntare da qui a fine stagione

In un mercato che premia le performance costanti, alcuni giocatori si trovano in difficoltà per via di minutaggi ridotti e pochi bonus ottenuti finora. Per i fantacampionati, individuare chi potrebbe deludere nelle prossime settimane diventa fondamentale per evitare di perdere punti preziosi. Di seguito, vengono analizzati cinque atleti sui quali potrebbe essere meglio non puntare fino alla fine della stagione.

Archiviata la 30ª giornata, il campionato si è fermato per una sosta nazionali cruciale per il nostro il calcio, dato che gli Azzurri si giocheranno l'accesso al prossimo Mondiale. La sosta può rivelarsi un momento utile per fare dei bilanci circa la stagione in corso, anche da un punto di vista fantacalcistico. Nel rush finale sarà importante per tutti i fantallenatori scegliere gli uomini giusti su cui puntare, per ottenere più bonus possibili e scalare la classifica. Allo stesso tempo, è fondamentale assicurarsi di non sbagliare le scelte, lasciando per strada punti e bonus importanti. Ecco dunque cinque giocatori su cui è meglio non puntare nel finale di stagione, a causa dello scarso minutaggio a cui potrebbero andare incontro e un numero di bonus che, di conseguenza, rischia di essere risicato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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