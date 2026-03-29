famiglia nel bosco i bambini stanno male e hanno la febbre

Una famiglia si trova nel bosco con i bambini che manifestano febbre e malessere. Nonostante gli incontri, le dichiarazioni e gli impegni presi, Nathan e Catherine risultano ancora distanti dal risolvere la situazione. La vicenda si svolge in un contesto in cui si cerca di capire come procedere, senza ulteriori dettagli sulle azioni intraprese o sugli sviluppi futuri.

di Federico Garau – Nonostante gli incontri, le dichiarazioni e gli impegni, Nathan e Catherine sono ancora lontani dai loro figli e i piccoli, in questo momento, non godono neppure di buona salute. A quanto pare, infatti, i bambini avrebbero la febbre. Il caso, che ha ricevuto l’attenzione di tutto il Paese, valicando anche i confini nazionali, è ancora distante dal raggiungere una vera e propria soluzione. Tuttavia, il Comune di Palmoli sta cercando di fare il possibile per riunire la famiglia. Grazie a una delibera della giunta, un alloggio destinato a finalità sociale edificato nell’area del campo sportivo è stato concesso ai due coniugi, che potranno usufruirne gratuitamente per due anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Chissà i patrioti, quelli del "dio, parei e famiglia", quelli delle "nostre radici", e delle "nostre tradizioni". Chissà che dicono, oggi. Chissà come si inventano per non dire. x.com