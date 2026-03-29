Una famiglia che vive nel bosco sta affrontando un periodo difficile a causa della febbre dei bambini. Il Comune ha deciso di assegnare loro una casa gratuita per due anni. La vicenda ha suscitato molta attenzione e discussione tra la popolazione locale. La famiglia, nota come la famiglia nel bosco, ha recentemente subito un episodio che ha coinvolto la salute dei figli.

È ancora tanto il dolore per i componenti di quella che è stata ribattezzata come Famiglia nel bosco. Nonostante gli incontri, le dichiarazioni e gli impegni, Nathan e Catherine sono ancora lontani dai loro figli e i piccoli, in questo momento, non godono neppure di buona salute. A quanto pare, infatti, i bambini avrebbero la febbre. Il caso, che ha ricevuto l'attenzione di tutto il Paese, valicando anche i confini nazionali, è ancora distante dal raggiungere una vera e propria soluzione. Tuttavia, il Comune di Palmoli sta cercando di fare il possibile per riunire la famiglia. Grazie a una delibera della giunta, un alloggio destinato a finalità sociale edificato nell'area del campo sportivo è stato concesso ai due coniugi, che potranno usufruirne gratuitamente per due anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, i bambini hanno la febbre. Dal Comune casa gratis per due anni

Articoli correlati

Leggi anche: Famiglia nel bosco, c'è la data del traslosco dal B&B alla casa offerta dal Comune: "Hanno scelto quella"

Famiglia nel bosco, pronta la casa pagata dal Comune che li accoglierà: due camere, bagno, cucina e uno spazio per i giochiI tre “bambini del bosco”, figli di Nathan e Catherine, al momento restano nella casa famiglia di Vasto.

Famiglia nel bosco, i bambini hanno la febbre. E il Comune ha concesso la casa gratis per due anni

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dal Comune

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, c'è la data del traslosco dal B&B alla casa offerta dal Comune: Hanno scelto quella; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan dal presidente del Senato: Chiediamo di tornare insieme; Famiglia nel bosco in Senato, Catherine Birmingham e Nathan Trevallio incontrano La Russa; Famiglia bosco, genitori da La Russa: 'Cadano le rigidità di tutti'.

Famiglia nel bosco, mamma Catherine: «Non posso curare i miei tre figli, sono distrutta»PALMOLI Mentre i tre bambini sono malati con la febbre e lontani dalla madre, il Comune di Palmoli prova a costruire una strada per riunire il nucleo familiare. Con delibera di Giunta, ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, le ultime notizie svelate dal sindaco di Palmoli e dallo psichiatra CantelmiFamiglia nel bosco, le ultime notizie arrivano dal sindaco di Palmoli che parla di un progetto per la casa e la scolarizzazione dei bambini ... virgilio.it

Il monastero è gestito direttamente dal Comune di Provaglio d’Iseo, con buoni risultati tra eventi e visite guidate. Per il 2026 si punta ad aumentare i flussi turistici e completare i lavori di restauro - facebook.com facebook