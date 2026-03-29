Stasera alle 20.30 su Rai3, PresaDiretta torna in onda con un nuovo episodio. La trasmissione si concentrerà su un’indagine riguardante false cure a base di cellule staminali, definita da alcuni come un “crimine farmaceutico”. Oltre a questo tema, il programma tratterà anche di disagio giovanile, violenza e approfondimenti sul distretto cinese del pronto moda più grande d’Europa, situato a Prato.

PresaDiretta torna in tv, stasera, domenica 29 marzo, alle 20.30 su Rai3. Il programma condotto da Riccardo Iacona parlerà di disagio giovanile e violenza, ci sarà spazio poi all’indagine nel distretto cinese del pronto moda più grande d’Europa, cioè Prato. La clip in anteprima mostra l’inchiesta di PresaDiretta sulle false cure a base di cellule staminali. La Confessione stasera alle 20.15 su Rai3. Enzo Iacchetti “comunista”, Moni Ovadia sul nazismo in fondo a Trump – ANTICIPAZIONI Rai, l’assemblea dei comitati : “Pronti a scioperare e a citare in giudizio l’azienda per comportamento antisindacale” Rai, Carlo Fuortes amministratore delegato e Marinella Soldi nel Cda: ecco le proposte di Draghi e Franco per il rinnovo dei vertici Governo Meloni: i nostri scoop, le loro dimissioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - False cure a base di cellule staminali, l’inchiesta di PresaDiretta: “Crimine farmaceutico”. La clip in anteprima

Articoli correlati

Sclerosi Multipla: a Brindisi primo trapianto autologo di cellule staminali emopoieticheIl trattamento è stato effettuato in una paziente seguita dal Centro Sm, affetta da Sclerosi multipla recidivante a elevata attività di malattia...

Cellule staminali contro il Parkinson, l’annuncio in Giappone e a che punto è la ricercaUna scoperta da Nobel ha dato vita a una terapia innovativa passata dal laboratorio ai primi pazienti, alimentando le speranze contro il Parkinson.

Contenuti e approfondimenti su False cure

Temi più discussi: False cure a base di cellule staminali, l’allerta di Aifa ed Ema: Rischi gravi per i pazienti, seguire solo percorsi autorizzati; Cellule staminali, come proteggersi dalle false cure miracolose; Cellule staminali, Aifa-Ema: guida contro le false cure; Cure miracolose. Come difenderci. Le raccomandazioni di AIFA | Fedaiisf Federazione delle.

False cure a base di cellule staminali, l’allerta di Aifa ed Ema: Rischi gravi per i pazienti, seguire solo percorsi autorizzatiL'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) e L'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) lanciano un'allarme congiunto, rivolto a cittadini e operatori, per la massima cautela di fronte a un ... quotidianosanita.it

False cure con staminali, Aifa-Ema: ecco i segnali da riconoscerePubblicata la guida per pazienti e familiari: come riconoscere le truffe e difendersi da trattamenti non autorizzati ... doctor33.it

Truffa WhatsApp, DentalPro denuncia richieste di pagamenti per false cure dentistiche ilsalvagente.it/2026/03/21/tru… x.com

Le autorità regolatorie lanciano un nuovo allarme su un fenomeno in crescita: le false terapie a base di cellule staminali, promosse come soluzioni “miracolose” ma prive di evidenza scientifica e potenzialmente pericolose. AIFA ed EMA sottolineano che si tratt - facebook.com facebook