F1 Antonelli | Fortunato mi è andata bene Leclerc | Che fatica

Durante le ultime qualifiche di Formula 1, alcuni piloti hanno commentato le proprie prestazioni. Antonelli ha dichiarato di essere stato fortunato e di essere andato bene, mentre Leclerc ha descritto la sessione come molto impegnativa, usando l'espressione

Una delle cose che rendono Andrea Kimi Antonelli uno dei piloti più amati del circus è la sua sincerità assoluta. Dopo essere diventato il pilota più giovane di sempre a vincere due gare in Formula 1, primo italiano dai tempi di Alberto Ascari a trionfare due volte di fila, il bolognese ammette di essere stato fortunato e di aver rischiato di rovinare tutto con una partenza da dimenticare. Nel finale di gara Kimi si è più che guadagnato la vittoria, infliggendo quasi 14 secondi di distacco al secondo, l’australiano della McLaren Oscar Piastri, al suo primo podio stagionale. Vediamo le reazioni a caldo di Antonelli ma anche di un soddisfatto Charles Leclerc, ancora a podio con la Ferrari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, Antonelli: "Fortunato, mi è andata bene". Leclerc: "Che fatica" Articoli correlati F1, Russell pole, Antonelli secondo. Ferrari bene, Leclerc 4°, Hamilton 7°L’inglese della Mercedes domina le qualifiche a Melbourne ma è l’italiano ad impressionare dopo un botto nelle libere. F1: Kimi Antonelli trionfa in Giappone, terzo LeclercAGI - Kimi Antonelli trionfa al Gp del Giappone e concede il bis dopo la vittoria della scorsa settimana in Cina. Kimi Antonelli's Inevitable First Win Aggiornamenti e contenuti dedicati a F1 Antonelli Fortunato mi è andata bene... Temi più discussi: 'Che macchina!': il team radio di Kimi dopo la vittoria in Giappone; Così Antonelli si è preso la Mercedes: il sorpasso a Russell è già iniziato?; Dalla partenza disastrosa alla vittoria: super Kimi Antonelli a Suzuka, è leader del mondiale di F1; F1: Antonelli in pole position! A Suzuka l’azzurro è stato il più veloce. F1 diretta GP Giappone: Antonelli da urlo, altra vittoria! Poi Piastri e Leclerc, Hamilton sesto LIVEAntonelli parte davanti a tutti, poi Russell a confermare il dominio Mercedes. Rispuntano le McLaren a dar fastidio alle ‘Rosse’: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it F1 Gp Giappone, la gara in diretta: Antonelli vince davanti a Piastri e vola in testa al mondiale. Gran podio per Leclerc, Hamilton 6°L'azzurro della Mercedes parte male, ma poi rimonta e trionfa per la seconda volta di fila, prendendosi la testa della classifica. Russell, infatti, non va oltre il quarto posto perdendo il duello con ... corriere.it Kimi Antonelli fa un’altra pole position. Il 19enne pilota italiano regola Russell e Piastri. Quarto Leclerc, solo sesto Hamilton: https://fanpa.ge/zLGQ3 - facebook.com facebook Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP Giappone x.com