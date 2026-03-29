F1 Antonelli | Fortunato mi è andata bene Leclerc | Che fatica

Da ilgiornale.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le ultime qualifiche di Formula 1, alcuni piloti hanno commentato le proprie prestazioni. Antonelli ha dichiarato di essere stato fortunato e di essere andato bene, mentre Leclerc ha descritto la sessione come molto impegnativa, usando l'espressione

Una delle cose che rendono Andrea Kimi Antonelli uno dei piloti più amati del circus è la sua sincerità assoluta. Dopo essere diventato il pilota più giovane di sempre a vincere due gare in Formula 1, primo italiano dai tempi di Alberto Ascari a trionfare due volte di fila, il bolognese ammette di essere stato fortunato e di aver rischiato di rovinare tutto con una partenza da dimenticare. Nel finale di gara Kimi si è più che guadagnato la vittoria, infliggendo quasi 14 secondi di distacco al secondo, l’australiano della McLaren Oscar Piastri, al suo primo podio stagionale. Vediamo le reazioni a caldo di Antonelli ma anche di un soddisfatto Charles Leclerc, ancora a podio con la Ferrari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - F1, Antonelli: "Fortunato, mi è andata bene". Leclerc: "Che fatica"

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