F-16 abbattuto in Iran? Il video virale riguarda un vecchio incidente a Dubai

Un video diffuso online mostra un aereo F-16 che si schianta e prende fuoco, con le immagini attribuite a un incidente avvenuto il 21 marzo 2026 in Iran. Tuttavia, le immagini sono state anche associate a un episodio avvenuto a Dubai e risalente a un altro momento. La diffusione delle immagini ha alimentato speculazioni sul coinvolgimento di un velivolo statunitense in Iran, ma si tratta di un video già circolato in passato.

Circola un video che mostrerebbe un F-16 statunitense abbattuto in Iran il 21 marzo 2026. Le immagini, diventate virali nel contesto del conflitto tra Usa, Israele e Iran, mostrano un jet militare che precipita ed esplode. Tuttavia, si tratta di un caso che decontestualizza un incidente avvenuto nel 2025, altrove e con altri protagonisti come documentato da Open. Per chi ha fretta. Il video non mostra un F-16 statunitense abbattuto in Iran.. Le immagini circolavano già nel novembre 2025.. Si tratta di un incidente durante il Dubai Airshow.. Il velivolo coinvolto è un caccia indiano Tejas.. Il video diffuso online. Il video viene condiviso sui social accompagnato dalla stessa narrazione, ovvero un presunto abbattimento da parte dell’Iran di un caccia americano: «21032026 Central IRAN. 🔗 Leggi su Open.online

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