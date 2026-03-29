Ex palazzo Telecom non c?è pace a Brecce Bianche | finto operaio porta via il rame in pieno giorno Indossa anche la pettorina gialla

A Brecce Bianche, ad Ancona, un uomo che si spacciava per operaio ha rubato rame dall'ex edificio Telecom durante il giorno. Indossava una pettorina gialla, senza autorizzazione, e ha portato via il materiale in modo evidente. La situazione si ripete in questa zona, dove l’edificio abbandonato continua a essere oggetto di furti e intrusioni.

ANCONA Non c’è pace per l’ex stabile della Telecom struttura che si trova in via Miglioli ad Ancona zona Brecce Bianche. Dopo essere finita più volte nel mirino dei vandali che all’interno del complesso hanno distrutto tutto quello che c’era da rompere infissi compresi, in questi giorni l’ex centro direzionale della Telecom ha attirato l’attenzione di alcune persone quanto mai interessate ad alcuni cavi elettrici che molto probabilmente hanno del rame al loro interno. La presenza Qualche sospetto sugli autori ricade su due soggetti che di solito si parcheggiano nei pressi dell’ingresso principale della struttura. Uno dei due è stato più volte notato avviarsi lungo il camminatoio che costeggia lo stabile per poi raggiungere il perimetro interno passando da una rete che è stata divelta. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ex palazzo Telecom, non c?è pace a Brecce Bianche: finto operaio porta via il rame in pieno giorno. Indossa anche la pettorina gialla Articoli correlati Brecce Bianche, stop all’antenna. La Soprintendenza si opppone. Il Comune chiude il discorsoAntenna bocciata, stop definitivo in sede amministrativa: a Brecce Bianche ha vinto il paesaggio. Leggi anche: Ladri nell’ex Telecom, ancora furti di rame