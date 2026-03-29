A Teheran sono state udite diverse esplosioni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Mehr. La notizia non specifica il numero di esplosioni né fornisce ulteriori dettagli sugli eventi o sulle zone coinvolte. Non sono state rese note informazioni sulle cause o sulle conseguenze immediate. Nella capitale si sono verificati blackout in varie aree, senza precisare quali.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Diverse esplosioni sono state udite a Teheran. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Mehr, senza aggiungere dettagli. Vengono segnalati blackout in alcune aree della capitale. Il Pakistan ha annunciato che nei prossimi giorni ospiterà i colloqui tra funzionari statunitensi e iraniani per risolvere il conflitto in corso. Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar in una dichiarazione video ha inoltre affermato che Pakistan, Arabia Saudita, Turchia ed Egitto hanno discusso di "possibili modalita' per porre fine in modo rapido e definitivo alla guerra" in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Esplosioni a Teheran, blackout in diverse aree della capitale iraniana

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