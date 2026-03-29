Esonerato Tudor è finita col Tottenham | nuovo cambio in panchina

Il Tottenham ha annunciato l’esonero di Igor Tudor, pochi settimane dopo averlo nominato come allenatore. La decisione arriva in un momento di difficoltà della squadra, che sta combattendo per evitare la retrocessione. La società ha preso questa decisione in seguito alle recenti prestazioni e risultati del team sotto la guida di Tudor.

È durata poche settimane l’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham con l’allenatore croato che è stato esonerato dalla società londinese, in piena lotta per non retrocedere. Tudor è stato esonerato dal Tottenham (Ansa Foto) – calciomercato.it Ufficiale l’esonero di Igor Tudor al Tottenham. Non è andata nel migliore dei modi l’esperienza di Igor Tudor con l’ex allenatore della Juventus che ha visto la propria squadra scendere nelle ultime posizioni della classifica di Premier League e venir eliminata negli ottavi di Champions League dall’Atletico Madrid. Il Tottenham dovrà trovare a stretto giro di posta un nuovo allenatore per cercare di vivere al meglio la parte finale di campionato per restare nella massima serie inglese e non vivere la drammatica discesa in Championship. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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