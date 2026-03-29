Errani Paolini-Siniakova Townsend oggi in tv WTA Miami 2026 | orario finale programma in chiaro streaming

Oggi in tv sono in programma le semifinali di doppio femminile tra Errani e Paolini e quelle di doppio misto tra Siniakova e Townsend, nell'ambito del WTA Miami 2026. Il torneo si svolge a Miami e il programma prevede le partite in chiaro con orario ancora da definire, mentre lo streaming sarà disponibile su piattaforme dedicate. Nel fine settimana si sono già disputate le finali di doppio maschile vinte da Bolelli e Vavassori.

Il fine settimana del tennis italiano a Miami è iniziato con la trionfale affermazione nel doppio maschile di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L’auspicio è che la bandiera italiana possa continuare a sventolare in alto nelle due finali odierne. Ad aprire le danze, prima del confronto tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka, saranno Sara Errani e Jasmine Paolini per la finale del doppio femminile contro la coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e dall’americana Taylor Townsend. L’orario di inizio del match è previsto alle 18:30. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-SINIAKOVA-TOWNSEND DALLE 18.30 Il duo azzurro, grazie al ritiro della coppia Elise MertensShuai Zhang dopo soli tre giochi, ha raggiunto la prima finale del 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini-Siniakova/Townsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario finale, programma in chiaro, streaming Articoli correlati Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026: orario finale, tv, programma, streamingIl fine settimana del tennis italiano a Miami è iniziato con la trionfale affermazione nel doppio maschile di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Leggi anche: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026: orario finale e streaming Una raccolta di contenuti su Errani Paolini Siniakova Townsend oggi... Temi più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026: orario finale e streaming; Errani Paolini in finale a Miami: la rivincita contro Siniakova-Townsend è servita!; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Miami su SuperTennis: alle 19.30 LIVE Errani/Paolini in finale. Errani e Paolini in finale a Miami: sfida alle campionesse Siniakova/TownsendErrani e Paolini in campo per la finale del doppio a Miami contro Siniakova e Townsend, campionesse Australian Open ... it.blastingnews.com LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre per titolo e seconda posizione mondiale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova finale con azzurri impegnati nel torneo ... oasport.it ANCHE a MIAMI Il Cielo si Tinge d'azzurro Parla ITALIANO 1) FINALE DOPPIO FEMMINILE Jasmine PAOLINI e Sara ERRANI vs T. TOWNSEND e K. SINIAKOVA DOMENICA 29 Marzo ORARIO da DEFINIRE 2) FINALE SINGOLARE MASCHILE DOME - facebook.com facebook WTA Miami: Mertens va KO, Errani e Paolini in finale dopo 15'. Sfideranno (ancora) Siniakova e Townsend x.com