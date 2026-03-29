Errani-Paolini oggi finale doppio Wta Miami | a che ora e dove vederle gratis in diretta

Oggi a Miami si svolge la finale del torneo di doppio del Wta 1000, con Sara Errani e Jasmine Paolini in campo. La partita si gioca domenica 29 marzo e sarà possibile seguirla in diretta senza costi aggiuntivi. La sfida si svolge in un impianto dedicato al torneo, con orario da comunicare.

Le nostre campionesse nella loro prima finale stagionale sfidano la coppia formata dalla ceca Katerina Siniakova e dall’americana Taylor Townsend Sara Errani e Jasmine Paolini oggi, domenica 29 marzo, scenderanno in campo a Miami per la finale del torneo di doppio del Wta 1000. Le campionesse azzurre, teste di serie numero 1, nella loro prima finale stagionale affronteranno la coppia formata dalla ceca Siniakova e dall’americana Taylor Townsend. ErraniPaolini puntano a regalare all'Italia il secondo titolo a Miami 2026 dopo la vittoria di BollelliVavassori che hanno trionfato ieri, sabato 28 marzo, nel torneo di doppio maschile. Jannik Sinner avrebbe così la possibilità di regalare il terzo successo ai colori azzurri. 🔗 Leggi su Today.it

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ATP/WTA Miami, il programma di domenica 29 marzo: Errani/Paolini dalle 18:30. Sinner non prima delle 21 x.com