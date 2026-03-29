Eroe per caso | il viceallenatore dell’Igor Novara salva una donna Il racconto al Tg1

Durante una passeggiata serale, il viceallenatore di una squadra di pallavolo ha salvato una donna da una situazione di pericolo. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato raccontato al Tg1 e ha ricevuto ampia attenzione sui media nazionali. L’intervento rapido e deciso dell’uomo ha portato alla diffusione della notizia, portando il suo nome sulle cronache televisive e online.

Dario Simoni si tuffa in un canale a Villorba per soccorrere una 65enne: “Non ho pensato, si doveva fare”. Una storia arrivata fino al telegiornale nazionale Da una passeggiata dopo cena a un gesto che ha fatto il giro d’Italia, fino ad arrivare al Tg1. Protagonista è Dario Simoni, viceallenatore della Igor Volley Novara, che nei giorni scorsi si è reso protagonista di un salvataggio tanto istintivo quanto coraggioso. Era a Villorba, in provincia di Treviso, insieme ad alcuni colleghi dopo una partita. Una serata come tante, finché qualcosa rompe la normalità: una sagoma nell’acqua, una donna scivolata in un canale, trascinata dalla corrente sempre più forte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Eroe per caso: il viceallenatore dell’Igor Novara salva una donna. Il racconto al Tg1 Articoli correlati “Igor. L’eroe romantico del calcio”, il docufilm su Igor Protti in anteprima al Bif&stSarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all’Anche Cinema di Bari, nell’ambito della 17ª edizione del Bif&st - Bari International... Leggi anche: Pierpaolo Pretelli salva una donna, il drammatico racconto: "Chiedevo aiuto, nessuno si è fermato" Una raccolta di contenuti su Igor Novara Temi più discussi: Il vice allenatore della Igor Volley eroe per una notte: salva una donna caduta nel canale; Novara, il vice allenatore della Igor Volley salva una donna: vede una sagoma e si lancia nel canale. Non ho pensato a nulla, mi sono buttato; È tutto a norma, ma Expo Risorgimento non apre: il caso Barriera Albertina. Il vice allenatore della Igor Volley eroe per una notte: salva una donna caduta nel canaleSerata da eroe per Dario Simoni: il vice allenatore della Igor Volley Novara ha salvato una signora caduta in un canale a Villorba. lavocedinovara.com Vede una sagoma nel canale e si tuffa: l'allenatore eroe del Novara salva una donna. «Non ho pensato a nulla, mi sono lanciato»Dario Simoni, secondo allenatore dell'Igor di Novara, squadra di pallavolo piemontese, ha salvato la vita a una donna 65enne che, poco prima, era scivolata nel canale Piavesella, a Villorba, provincia ... msn.com Dario Simoni, mister bresciano oggi vice alla Igor Novara, insieme ai suoi colleghi ha tratto in salvo una 65enne da un canale in provincia di Treviso - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Gara3 Imoco Conegliano vs Igor Novara (foto di di Flavio Pavanello) x.com