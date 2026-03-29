Eroe per caso | il viceallenatore dell’Igor Novara salva una donna Il racconto al Tg1

Da novaratoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una passeggiata serale, il viceallenatore di una squadra di pallavolo ha salvato una donna da una situazione di pericolo. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato raccontato al Tg1 e ha ricevuto ampia attenzione sui media nazionali. L’intervento rapido e deciso dell’uomo ha portato alla diffusione della notizia, portando il suo nome sulle cronache televisive e online.

Dario Simoni si tuffa in un canale a Villorba per soccorrere una 65enne: “Non ho pensato, si doveva fare”. Una storia arrivata fino al telegiornale nazionale Da una passeggiata dopo cena a un gesto che ha fatto il giro d’Italia, fino ad arrivare al Tg1. Protagonista è Dario Simoni, viceallenatore della Igor Volley Novara, che nei giorni scorsi si è reso protagonista di un salvataggio tanto istintivo quanto coraggioso. Era a Villorba, in provincia di Treviso, insieme ad alcuni colleghi dopo una partita. Una serata come tante, finché qualcosa rompe la normalità: una sagoma nell’acqua, una donna scivolata in un canale, trascinata dalla corrente sempre più forte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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© Novaratoday.it - Eroe per caso: il viceallenatore dell’Igor Novara salva una donna. Il racconto al Tg1

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