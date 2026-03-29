Ernia il ‘processo’ show a Milano | il Duca è tornato a casa

A Milano si è svolto un evento legato alla scena musicale, dove un noto artista ha fatto il suo ritorno in città. Conosciuto come il

(Adnkronos) – Lo chiamano il "Duca di Milano" e oggi, proprio nella sua città del cuore, ha dimostrato perché Ernia un appellativo del genere se lo merita. Dopo un giro per i palazzetti d’Italia, stasera è tornato a casa, tra il suo ‘primo’ pubblico. Milano, la città dove è cresciuto, dove si è esibito per. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Tra i tanti ospiti del concerto di Ernia è arrivato anche il King Marracash I due rapper hanno regalato una performance unica con "Da Denuncia" #radio105 #ernia #soloperamoretour #dadenuncia @holyernia @kingmarracash - facebook.com facebook