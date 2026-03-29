Era la Gand-Wevelgem oggi si chiama In Flanders Fields | Milan e Ganna contro Van der Poel

Oggi si disputa l’edizione 88 di quella che un tempo era considerata una delle grandi classiche dedicate ai velocisti, ora nota come “In Flanders Fields” e chiamata così per promuovere il territorio e il turismo. La gara si svolge in Belgio e vede la partecipazione di atleti di rilievo, con il colombiano Ganna e il belga Van der Poel tra i protagonisti principali.

Tra i giganti di questa generazione Van der Poel non l’ha mai vinta, Pogacar non l'ha mai corsa e Van Aert l'ha conquistata una volta sola, nel 2021. È la Gand-Wevelgem, una delle più grandi classiche fiamminghe: l’organizzazione di Flanders Classic, per valorizzare ancor di più il territorio e dare più peso al marketing e agli aspetti commerciali, le ha cambiato il nome e adesso si chiama "In Flanders Fields", cioè "Nei campi delle Fiandre". Oggi si corre l’edizione numero 88 di una corsa vinta per tre volte da Van Looy, Merckx, Cipollini, Boonen, Sagan e Pedersen. Il via alle 11 da Middelkerke (città sulla costa del Mare del Nord) e l'arrivo a Wevelgem dopo 241 km. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Era la Gand-Wevelgem, oggi si chiama “In Flanders Fields”: Milan e Ganna contro Van der Poel Articoli correlati Gand-Wevelgem 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel contro Van Aert per il successoOggi, domenica 29 marzo, andrà in scena la classica fiamminga che cambia volto, ma non sostanza. LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van der Poel può far saltare la corsa, Milan spera nella volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2026, chiamata da... Aggiornamenti e notizie su Era la Gand Wevelgem oggi si chiama In... Temi più discussi: Gand-Wevelgem, arriva la Classica che apre la stagione di ciclismo in Nord Europa: la guida; Ciclismo: Gand-Wevelgem; Gand-Wevelgem 2026: tutti gli italiani in gara. Jonathan Milan la punta. Ultimo successo nel 2015; van der Poel contro van Aert, ci sono anche Ganna e Milan: la guida completa. Gand-Wevelgem 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel contro Van Aert per il successoOggi, domenica 29 marzo, andrà in scena la classica fiamminga che cambia volto, ma non sostanza. La corsa conosciuta per anni come Gand-Wevelgem si ... oasport.it Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarlaPavé e muri saranno il comune denominatore della domenica degli appassionati di ciclismo. Si corre, in parallelo alla celebre gara maschile, la ... oasport.it Ecco la lista dei partenti della Gand Wevelgem e la programmazione per seguire la corsa, sia maschile che femminile. Milan, Trentin e Ganna al via! Link nel primo commento. - facebook.com facebook Lidl-Trek, Mads Pedersen salta la (ex) Gand-Wevelgem ma Fiandre e Roubaix restano nel mirino x.com