In questa puntata si discutono due aspetti legati al referendum, tra cui la formulazione del sì senza accento e la modifica delle liste elettorali per sesso anagrafico. Viene inoltre segnalato un documentario da guardare, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul titolo. La trasmissione si concentra su analisi e aggiornamenti riguardanti questioni di carattere politico e sociale.

Il “Sì” scritto senza accento e il passaggio alle liste divise alfabeticamente a metà invece che per sesso anagrafico: due quisquilie sul referendum. E poi, qualche ragionamento su Inside the manosphere, un documentario che secondo me andrebbe visto e commentato, magari assieme alla prole. La parola della settimana è licet. – Micol Maccario sulle liste non più per sesso anagrafico su Pagella Politica – Louis Theroux, Inside the manosphere – Treccani Vocabolario su licet – Vocabolario del Fiorentino Contemporaneo su licet Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ep. 147 – Due osservazioni sul referendum e un documentario da vedere

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