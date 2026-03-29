Entrano di notte e svuotano museo a Parma | spariscono Renoir Cézanne e Matisse Ma un dettaglio è inquietante

Nella notte tra il 22 e il 23 marzo, tre dipinti di grande valore sono stati sottratti dalla Fondazione Magnani-Rocca, situata a Traversetolo, nel parmense. Le opere, attribuite a artisti come Renoir, Cézanne e Matisse, sono state trafugate senza che ci fosse alcun segno di effrazione. Un dettaglio inquietante è stato rilevato durante le indagini.

Tre opere d’arte di enorme valore sono state rubate nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani-Rocca, a Traversetolo, in provincia di Parma. I ladri hanno forzato il portone d’ingresso e sono riusciti a portare via tre dipinti firmati da Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Henri Matisse, tra gli artisti più importanti della pittura europea tra Ottocento e Novecento. Il furto riguarda nello specifico Les Poissons di Renoir, Natura morta con ciliegie di Cézanne, realizzata nel 1890, e Odalisca sulla terrazza, acquatinta su carta del 1922 di Matisse. Si tratta di opere custodite da decenni nella cosiddetta “Villa dei Capolavori”, sede della Fondazione, e parte della collezione storica di Luigi Magnani. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Entrano di notte e svuotano museo a Parma: spariscono Renoir, Cézanne e Matisse. Ma un dettaglio è inquietante Articoli correlati Furto d'arte milionario a Parma: rubati un Renoir, un Matisse e un CezanneAGI - Un furto di ingente valore ha colpito nei giorni scorsi la Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo. Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani RoccaIn provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Una raccolta di contenuti su Entrano di notte e svuotano museo a... Temi più discussi: Ladri acrobati tentano il colpo in un'azienda edile di Palo del Colle ma vengono messi in fuga dall'allarme; Ladri entrano nella ditta Schiavo dall'autostrada di notte e rubano due trattori da 400mila euro; Vandali al palazzetto: 77 mila euro di danni indennizzati; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Sfondano muro, entrano al cimitero. Ladri di rame in azione di notteLadri di rame scatenati, assalto notturno al cimitero con sfondamento, una fila di cappelle di famiglia nel mirino, alcune, a bilancio ancora in corso, particolarmente danneggiate e alleggerite ... ilgiorno.it Accoltella ladro entrato nell’appartamento in piena notte: padrone di casa assolto dall’accusa di tentato omicidioMilano – È finito sotto processo con l’accusa di tentato omicidio, per aver accoltellato un ladro che era entrato nel suo appartamento, ma il giudice per l’udienza preliminare lo ha assolto «perché il ... ilgiorno.it Entrano, devastano tutto alla ricerca di soldi, oro e scappano #Carife - facebook.com facebook