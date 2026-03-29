Enna | 96enne su barella per 5 giorni trovato posto letto

Una donna di 96 anni ha trascorso cinque giorni su una barella nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Enna prima di essere trasferita in una struttura interna. Dopo il periodo di attesa, è stato trovato un posto letto per lei. La situazione si è risolta con il ricovero della paziente in una struttura adeguata.

Una paziente di 96 anni è stata finalmente ricoverata in una struttura interna dopo cinque giorni trascorsi su una barella nel Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna. La risoluzione arriva mentre la famiglia aveva sollevato il caso pubblicamente, evidenziando le difficoltà legate alla carenza di posti letto disponibili. L’incidente ha messo in luce un nodo critico della sanità locale: l’equilibrio tra la necessità clinica immediata e i vincoli strutturali delle ospedali siciliani. La vicenda non si limita a un singolo episodio di attesa, ma riflette dinamiche più ampie sulla gestione delle risorse sanitarie nella provincia di Enna. La dinamica del blocco e la risposta sanitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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