Elon Musk vuole comprare OnlyFans per chiuderlo? Perché la notizia è una bufala

Negli ultimi giorni sui social, in particolare su X, si è diffusa una voce secondo cui Elon Musk avrebbe intenzione di acquistare il sito OnlyFans con l’obiettivo di chiuderlo. Tuttavia, questa notizia si è rivelata priva di fondamento e non trova conferma nelle fonti ufficiali o nelle dichiarazioni dell’imprenditore. La voce ha generato discussioni, senza riscontri concreti sulla possibilità reale di un’operazione di questo tipo.

Circola sui social, specialmente su X, un rumor secondo cui Elon Musk vorrebbe acquistare il sito OnlyFans per chiuderlo. La presunta notizia, che ha scatenato migliaia di reazioni, viene alimentata dalla recente scomparsa di Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma. Di fatto, si tratta di una bufala. Per chi ha fretta. La frase attribuita a Elon Musk non risulta da alcuna fonte attendibile.. Non esistono dichiarazioni simili sui suoi profili ufficiali.. Il contenuto nasce da un account satirico su X.. Il contenuto diffuso online. L’immagine condivisa online riporta il seguente testo: «Elon Musk pronto a comprare Onlyfans per chiuderlo: “Lo farei, non vedo perché no”». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Ora Elon Musk vuole la LunaBasta con le colonie su Marte e le auto elettriche! La nuova missione di SpaceX e Tesla è costruire robot umanoidi e città sulla Luna. XMoney, la nuova follia di Elon Musk: così vuole trasformare il tuo conto in banca in una app di XXMoney è il progetto con cui Elon Musk vuole trasformare X, l’ex Twitter, da semplice social in una sorta di banca in tasca, integrata dentro l’app... Tutto quello che riguarda Elon Musk Temi più discussi: Cosa c'è di vero nella storia che Elon Musk vorrebbe comprare OnlyFans per chiudere il sito porno; Elon Musk condannato per aver fuorviato gli investitori sull’acquisto di Twitter con i suoi post; Il piano di Musk per essere indipendente...dipende dalla Cina. E costa quasi $3 miliardi; IPO SpaceX, Musk vuole riservare fino al 30% delle azioni agli investitori retail. Cosa c’è di vero nella storia che Elon Musk vorrebbe comprare OnlyFans per chiudere il sito pornoMusk non è nuovo a dichiarazioni sopra le righe e atteggiamenti padronali, ma la notizia che gli viene attribuita in queste ore sembra una fake news ... startupitalia.eu Elon Musk vuole comprare OpenAI, ma Sam Altman risponde per le rimeUna nuova svolta nel mondo dell’intelligenza artificiale: Elon Musk ha tentato di acquisire OpenAI con un’offerta da 97,4 miliardi di dollari, ma Sam Altman ha rifiutato la proposta, lanciando invece ... iphoneitalia.com Secondo Reuters, Elon Musk si prepara a destinare fino al 30% delle azioni della prossima IPO di SpaceX agli investitori retail, una scelta in forte rottura con le consuetudini di Wall Street. https://l.euronews.com/eSR0 - facebook.com facebook