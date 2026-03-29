Elisa Dranca l’ultimo saluto e la lettera immaginaria | sono stata una ragazza piena di vita ora non perdetevi nel dolore

Da ilgiorno.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Rozzano si è svolto l’ultimo saluto a Elisa Dranca, una ragazza di 20 anni deceduta il 21 marzo in un incidente stradale a Milano. La chiesa era piena di persone, tra fiori e giovani, per ricordare Elisa, morta in un incidente avvenuto all’incrocio tra viale Campania e viale Corsica. È stata letta anche una lettera immaginaria in cui Elisa si descriveva come una ragazza piena di vita.

Rozzano (Milano), 29 marzo 2026 –   Chiesa gremita, fiori e tanti giovani, ieri, per l’ultimo saluto a Elisa Teodora Dranca, la 20enne di Locate Triulzi morta il 21 marzo in un incidente stradale a Milano, all’incrocio tra viale Campania e viale Corsica. La moto sulla quale la giovane viaggiava come passeggera, una Kawasaki Ninja 650, guidata dall’amico Mithum Sandeepa Perera Kuranage, 23 anni, a sua volta deceduto nello schianto, non avrebbe rispettato un semaforo rosso. Lo scontro con un taxi guidato da un 61enne è stato violento, tant’è che l’auto, un Suv Toyota Rav4, si è ribaltata a bordo strada e il conducente è rimasto sotto choc per l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Elisa Dranca, l’ultimo saluto e la lettera immaginaria: sono stata una ragazza piena di vita, ora non perdetevi nel dolore

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