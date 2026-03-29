Da oltre sessant’anni, nella narrazione pubblica di Agrigento si ripete la stessa immagine: cittadini o politici che segnalano problemi come rubinetti a secco, strade danneggiate o pile di rifiuti. In un quadro così consolidato, le elezioni si svolgono all’interno di un clima di continui appelli e critiche, senza che si registrino cambiamenti significativi nel modo di affrontare le questioni quotidiane.

“Da sessant’anni la narrazione pubblica di Agrigento è prigioniera di un fotogramma fisso: il cittadino o il politico di turno che indica il rubinetto a secco, la strada sventrata, il cumulo di rifiuti. È una liturgia della lamentela che si tramanda di generazione in generazione, un rito che oggi ha trovato nei social network un megafono assordante ma, tragicamente, sterile”. Lo scrive l'autore e regista Giò Di Falco che indirizza una lettera aperta ai candidati per le amministrative di Agrigento. “Dobbiamo avere il coraggio intellettuale di dircelo chiaramente: indicare il problema non significa affatto possedere la soluzione, e sessant'anni di denuncia del degrado non hanno prodotto un solo metro di condotta idrica in più o un servizio efficiente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Elezioni e competenza, Di Falco: “Siamo prigionieri della liturgia della lamentela”

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