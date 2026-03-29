Elezioni Catanzaro | Colosimo batte ogni record con 9.000 voti

Durante le ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro, la lista La Provincia al Centro, sostenuta da Forza Italia, ha ottenuto un risultato notevole con circa 9.000 voti, segnando un record. La vittoria ha portato all’aumento dei rappresentanti di questa lista nel consiglio provinciale, mentre altri schieramenti hanno registrato risultati diversi.

Nel contesto delle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro, la lista La Provincia al Centro, promossa da Forza Italia, ha registrato un incremento significativo dei propri rappresentanti. Due consiglieri, Paolo Colosimo e Tommaso Berlingò, sono stati eletti, raddoppiando rispetto alla precedente tornata elettorale il numero di seggi ottenuti dal partito. In particolare, Colosimo ha raggiunto un traguardo storico con quasi novemila preferenze ponderate, risultato che il coordinamento azzurro attribuisce a un lavoro territoriale costante ed efficace. Il successo non si limita ai grandi centri urbani ma abbraccia anche i piccoli comuni della provincia, segnalando una crescita organica guidata dal segretario provinciale Marco Polimeni e dal vicesegretario regionale Emanuele Ionà. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elezioni Catanzaro: Colosimo batte ogni record con 9.000 voti Articoli correlati 36.000 atleti: la maratona di Roma batte ogni record storicoLa capitale si prepara per l’edizione più imponente della sua storia corsa, con 36. Leggi anche: L’Aeroporto di Reggio Calabria batte ogni record: ha chiuso il 2025 con 1 milione di passeggeri, +33