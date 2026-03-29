Secondo gli ultimi sondaggi, il centrodestra avrebbe maggiori possibilità di vittoria alle prossime elezioni anticipate solo se il generale Vannacci fosse candidato. I dati indicano una diminuzione di consensi per la leader del governo in carica, che ora valuta un rimpasto di governo. La situazione politica si fa più complicata, con le tensioni che si riflettono anche nei corridoi di Palazzo Chigi.

L’atmosfera che si respira nei corridoi di Palazzo Chigi assomiglia sempre più a un complicato esercizio di resistenza dopo il brusco risveglio della batosta referendaria. Il primo sondaggio post voto di Nando Pagnoncelli pubblicato dal Corriere della Sera conferma la situazione di estrema fragilità per la maggioranza, con Fratelli d’Italia che scende al 26,7 per cento, perdendo oltre un punto in un solo mese, mentre la Lega è stabile col 6,3% e Forza Italia addirittura guadagna un punto. A incassare qualcosa sono decisamente le opposizioni: il Partito Democratico risale al ventidue per cento e il Movimento 5 stelle tocca il 14,2%. Ma il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni anticipate? Il centrodestra vincerebbe solo con Vannacci. I sondaggi puniscono Meloni, che studia il rimpasto

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