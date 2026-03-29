Elettrodotto Terna raccolta firme | posizione unitaria Irpinia-Sannio

Da anteprima24.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Casa Comunale di Montefusco si è tenuta una riunione promossa dall’amministrazione locale per informare i proprietari terrieri riguardo al progetto dell’elettrodotto 380 kV “SE Montecorvino – SE Benevento III”. Durante l’incontro, si è discusso della raccolta di firme come proposta unitaria tra le comunità dell’Irpinia e del Sannio, coinvolgendo direttamente i cittadini interessati dal tracciato.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta presso la Casa Comunale di Montefusco la riunione informativa ed operativa promossa dall’Amministrazione comunale per informare i proprietari terrieri interessati dal progetto dell ’elettrodotto 380 kV “SE Montecorvino – SE Benevento III”. Nel corso dell’incontro, che ha registrato una significativa partecipazione, i numerosi proprietari dei terreni interessati dal tracciato hanno sottoscritto una raccolta firme indirizzata a T erna S.p.A., al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Comune di Montefusco, esprimendo una posizione chiara e motivata di contrarietà al passaggio dell’opera sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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