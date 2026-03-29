Durante la seconda puntata di Canzonissima, Elettra Lamborghini ha interpretato “Alta marea”, brano di Antonello Venditti, suscitando reazioni positive tra il pubblico. L’artista ha affermato che non si può negare la sua capacità canora, lasciando intendere di aver dato il massimo durante l’esecuzione. La performance ha attirato l’attenzione degli spettatori e ha generato commenti favorevoli sui social network.

L'interpretazione del brano di Antonello Venditti a Canzonissima ha ribaltato i pregiudizi sulla cantante. Il video diventa virale Elettra Lamborghini sa cantare e sa farlo anche bene. È questa l'opinione del pubblico dopo aver ascoltato la sua interpretazione di “Alta marea”, brano storico di Antonello Venditti, durante la seconda puntata di Canzonissima dove è stata ospite. Una cover che ha ribaltato i pregiudizi sulla cantante emiliana e che sta facendo il pieno di like e commenti sui social. Sembra proprio che Elettra Lamborghini sia riuscita nella difficilissima impresa di far cambiare opinione al pubblico dimostrando che, al di là delle sue battute, al di là delle hit estive e delle sue movenze sexy, c'è un talento canoro non indifferente che Elettra sta affinando e che non vedeva l'ora di far vedere a tutti. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Elettra Lamborghini canta “Alta marea” e spiazza tutti: “Non potete dire che non sappia cantare”

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