Ekipe Orizzonte vittoria convincente contro Genova

Nel quindicesimo turno di Serie A1, l’Ekipe Orizzonte ha vinto contro la Locatelli Genova con il punteggio di 27-3. La squadra si è posizionata al primo posto in classifica con 39 punti, mantenendo un vantaggio di una lunghezza rispetto a Rapallo Pallanuoto e Sis Roma. La partita si è svolta senza particolari scontri o episodi rilevanti fuori dal normale svolgimento.

L’Ekipe Orizzonte batte 27-3 la Locatelli Genova nel quindicesimo turno di Serie A1, consolidando il primo posto in classifica a quota 39, sempre con una lunghezza di vantaggio su Rapallo Pallanuoto e Sis Roma. Partita in linea con le aspettative alla piscina di Nesima, con tutte le frazioni conquistate dalle rossazzurre, rispettivamente per 8-1, 4-1, 8-1 e 7-0. Adesso due trasferte per l’Ekipe Orizzonte, il 10 aprile alle 13:00 in casa del Bogliasco 1951 e il 18 alle 15:00 in casa della Pallanuoto Trieste. Poi l’ultima giornata della regular season, in programma sabato 9 maggio alle 18:00 contro il Cosenza Pallanuoto alla piscina di Nesima (CT). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ekipe Orizzonte, vittoria convincente contro Genova Articoli correlati Ekipe Orizzonte, vittoria nel recupero contro Plebiscito PadovaArriva una vittoria convincente per l’Ekipe Orizzonte sul campo del Plebiscito Padova, nel match di recupero della dodicesima giornata di Serie A1 di... Ekipe Orizzonte, ritorno in vasca con vittoria: Civitavecchia battutaDopo quasi due mesi di pausa l’Ekipe Orizzonte ritrova il campionato offrendo una buona prestazione nel decimo turno di Serie A1, malgrado le... Approfondimenti e contenuti su Ekipe Orizzonte Temi più discussi: Ekipe Orizzonte, vittoria convincente contro Genova; L'Ekipe Orizzonte archivia la Champions League con una vittoria; A1 F – Sis Roma-Ekipe Orizzonte 9-11; A1 F – Sconfitta interna per la SIS Roma: passa l’Ekipe Orizzonte 11-9. Ekipe Orizzonte, vittoria convincente contro GenovaPartita in linea con le aspettative alla piscina di Nesima, con tutte le frazioni conquistate dalle rossazzurre ... cataniatoday.it Pallanuoto femminile: Serie A1, Ekipe Orizzonte-Locatelli Genova 27-3L’Ekipe Orizzonte batte 27-3 la Locatelli Genova nel quindicesimo turno di Serie A1, consolidando il primo posto in classifica a quota 39, sempre con una lunghezza di vantaggio su Rapallo Pallanuoto e ... napolimagazine.com Ekipe Orizzonte in cerca di conferme nella sfida contro la Locatelli Genova per la leadership in Serie A1 Leggi qui: https://ilfattodicatania.it/2026/03/ekipe-orizzonte-in-cerca-di-conferme-nella-sfida-contro-la-locatelli-genova-per-la-leadership-in-serie-a1.html - facebook.com facebook