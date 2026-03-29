Tutti diplomati – e con merito – in educazione ambientale gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria "Rodari" di Poggiridenti. L’iniziativa, curata direttamente dal sindaco Giovanni Piasini in stretta collaborazione con le insegnanti Laura Del Dosso e Giovanna Scardino, ha visto due lezioni interattive in aula e il gran finale nel cortile dell’istituto con la sfida tra le due classi a colpi di quiz basata sul gioco della bandiera. Due gli argomenti cardine: l’ uso consapevole dell’acqua, intesa come bene prezioso e inestimabile fonte di vita e la corretta separazione e raccolta dei rifiuti, ambito in cui il Comune di Poggiridenti ha raggiunto traguardi d’eccellenza proprio grazie alla collaborazione tra cittadinanza e scuola: la quota di differenziata è infatti passata dal 39,45% del 2014 all’attuale 61,50% del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Educazione ambientale a scuola . Il Comune “diploma“ gli alunni

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