Earth Hour 2026 | il Nettuno si spegne per il clima oltre 200 adesioni in Italia

Durante l’Earth Hour 2026, l’evento dedicato alla sensibilizzazione sul cambiamento climatico, molte città italiane hanno spento simbolicamente le loro fontane e monumenti. A Bologna, la Fontana del Nettuno è rimasta spenta per un’ora, seguendo l’iniziativa che ha visto oltre 200 adesioni in tutta Italia. L’evento si svolge ogni anno e invita a spegnere luci e apparecchiature non essenziali per promuovere la consapevolezza ambientale.

Anche Bologna ha partecipato all’Earth Hour 2026, l’Ora della Terra, con lo spegnimento simbolico della Fontana del Nettuno. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha unito la città alla mobilitazione globale contro la crisi climatica. Alle 20.30 di sabato 28 marzo, per un’ora, le luci si sono spente per ricordare l’urgenza di proteggere il Pianeta e promuovere un futuro più sostenibile. La ventesima edizione dell’iniziativa promossa dal Wwf ha registrato una partecipazione ampia anche nel nostro Paese. Sono state oltre 200 le adesioni tra spegnimenti e iniziative diffuse, con più di 170 realtà coinvolte tra enti, aziende e amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Earth Hour 2026: il Nettuno si spegne per il clima, oltre 200 adesioni in Italia Articoli correlati Clima, in Italia oltre 200 adesioni all’Ora della Terra: a Napoli “spento” il Maschio AngioinoCon oltre 200 adesioni solo in Italia tra spegnimenti e iniziative si è svolta anche quest’anno alle ore 20. Piazza Saffi al buio per il clima: iniziative per la biodiversità, pedalata e flash mob per Earth HourSabato 28 marzo, alle 20:30, torna “Earth Hour – L’Ora della Terra”, la più grande mobilitazione globale per il clima, promossa dal Wwf e che... Approfondimenti e contenuti su Earth Hour Temi più discussi: Earth Hour 2026: Bolzano spegne le luci per l’Ora della Terra; Earth Hour 2026, monumenti e palazzi spenti nel mondo. FOTO; FBK aderisce all’Earth Hour 2026: un impegno che dura tutto l’anno; Earth Hour 2026: sabato 28 marzo la Città di Montecchio Maggiore aderisce all’evento internazionale per il clima. Earth Hour – L’ora della Terra 2026 il 28 marzo 2026 alle 20.30Earth Hour – L’ora della Terra, si svolgerà il?28 marzo 2026 alle 20.30: cittadini, città e aziende di tutta Italia e tutto il mondo spegneranno le loro luci per 60 minuti. Un’ora che potrebbe cambiar ... massa-critica.it Earth Hour, il mondo spegne le luci per il climaTorna Earth Hour, l’iniziativa globale promossa dal WWF che invita cittadini, istituzioni e imprese a spegnere le luci per un’ora come gesto simbolico contro il cambiamento climatico. Dalle grandi met ... tg24.sky.it For 20 years, #EarthHour has united millions around the world in a simple, powerful act of switching off the lights to shine a spotlight on our planet and our energy use. Tonight, we join this global movement by turning off the lights at our Brussels headquarte - facebook.com facebook Parigi, la Torre Eiffel al buio per l'Earth Hour x.com