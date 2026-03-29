È deceduto a 73 anni David Riondino, noto cantautore, attore e scrittore. Nato a Firenze, ha iniziato la carriera musicale negli anni settanta, approfondendo anche il teatro, il cinema e la televisione. La sua attività ha spaziato in vari ambiti artistici e ha incluso anche impegno militante. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

È morto, all’età di 73 anni, David Riondino, cantautore, attore e scrittore. Nato a Firenze, Riondino inizia a sperimentare come cantautore nell’ambiente musicale fiorente degli anni settanta. Nel 1979, pubblica con l’etichetta Ultima Spiaggia il primo album, intitolato per l’appunto semplicemente David Riondino. Tra il dicembre 1978 e il gennaio 1979 ha l’occasione di aprire i concerti nella tournée di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi ( Patrick Djivas e Franz Di Cioccio avevano suonato nell’album d’esordio appena uscito). L’anno successivo esce il secondo disco: Boulevard. È morto David Riondino. Aveva 73 anni. Ancora poco più che ventenne è tra i fondatori, con la sorella Chiara, del Collettivo Víctor Jara, una cooperativa che si prefigge di spaziare artisticamente tra teatro, musica e animazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È morto David Riondino, talento eclettico tra cantautorato, teatro, cinema, tv e impegno militante

Articoli correlati

David Riondino è morto a 73 anni: la carriera tra cinema, teatro e musica di un artista poliedricoDavid Riondino, una delle figure più eclettiche del panorama artistico italiano, è morto nella mattinata di oggi 29 marzo 2026, all’età di 73 anni.

Leggi anche: David Riondino tra impegno e tv, addio al cantautore amato dalla sinistra

Tutto quello che riguarda David Riondino

Temi più discussi: E' morto David Riondino, l'artista fiorentino si è spento a 73 anni; ADDIO A DAVID RIONDINO, VOCE IRONICA DELLA CULTURA ITALIANA; Cultura, si è spento a 73 anni David Riondino; Addio a David Riondino. Il suo legame con il Valdarno e la sua presenza alla Processione del Gesù morto di Terranuova dello scorso anno.

È morto David Riondino, attore, regista e cantautore: aveva 73 anniL’artista da qualche anno lottava contro una grave malattia: dalla tv al teatro, passando per la musica (è sua la celebre hit Maracaibo, cantata da Lu Colombo). Addio ad una voce poliedrica e colta de ... vanityfair.it

David Riondino morto a 73 anni: la carriera di un artista senza etichetteDavid Riondino è scomparso a 73 anni: un viaggio nella sua carriera, dalle canzoni come Maracaibo ai progetti formativi come la Scuola dei Giullari ... notizie.it

È morto David Riondino, cantante, autore di canzoni, attore e scrittore, diventato famoso per le sue partecipazioni in molte trasmissioni televisive tra gli anni Ottanta e Novanta, è morto a Roma, aveva 73 anni. All’inizio degli anni Ottanta era diventata molto pop - facebook.com facebook

Maracaibo, la hit di successo scritta nel 1981 da David Riondino x.com