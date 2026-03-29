Nel settore delle telecomunicazioni si inizia a discutere del 6G, il prossimo standard che potrebbe sostituire il 5G. Le aziende del settore stanno investendo risorse in progetti e studi preliminari per sviluppare questa tecnologia futura. Tuttavia, non ci sono ancora date ufficiali di lancio o dettagli tecnici definiti per il nuovo standard. La discussione riguarda principalmente le potenzialità e le sfide di questa evoluzione tecnologica.

«Avrà un impatto simile a quello dell’introduzione dell’elettricità». Così, nel 2017, l’allora amministratore delegato della società statunitense di telecomunicazioni Qualcomm, Steve Mollenkopf, presentò il 5G, ovvero la quinta generazione dello standard per le telecomunicazioni dei dispositivi mobili, che entrò in funzione ufficialmente due anni dopo, nel 2019. A distanza di quasi dieci anni da allora, il settore si sta preparando al 6G, che è stato tra le tecnologie più discusse del recente Mobile World Congress, l’annuale congresso dedicato alla telefonia mobile che si tiene a Barcellona. La sua entrata in funzione è prevista per il 2030, anche se in alcuni mercati potrebbe avvenire con un paio d’anni di anticipo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È già l’ora del 6G?

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