Durante la Guerra Fredda, nacque il Boeing E-3 Sentry, un aereo radar strategico ancora in uso oggi. Recentemente, un esemplare di questo velivolo statunitense è stato colpito da un attacco iraniano. In un contesto caratterizzato da tecnologie avanzate come droni e missili ipersonici, l’E-3 Sentry rappresenta un elemento ancora presente nelle operazioni militari.

Negli equilibri militari attuali, dominati da droni, missili ipersonici e guerra elettronica, esiste ancora un pilastro operativo che affonda le sue radici nella Guerra Fredda: il Boeing E-3 Sentry. Considerato per decenni un simbolo della superiorità tecnologica americana, oggi questo aereo radar è tornato al centro del dibattito internazionale. Venerdì l’Iran ha condotto un attacco combinato con missili e droni contro la Prince Sultan Air Base, uno dei principali hub operativi statunitensi nel Golfo. Questi velivoli sono chiamati anche “ Awacs ”, dall’acronimo inglese Airborne Warning and Control System, cioè “sistema aerotrasportato di allerta e controllo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - E-3 Sentry, il gigante radar della Guerra Fredda: cos'è e come funziona l'aereo Usa colpito dall'Iran

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