Dylan O’Brien e Hudson Williams parteciperanno al film “Apparatus”, un thriller che combina atmosfere cupe e elementi comici. Il progetto rappresenta il primo lungometraggio diretto dall’attrice canadese Sofia Banzhaf, nota per i suoi lavori precedenti. La produzione del film è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulla trama o sul calendario di riprese.

Dylan O’Brien e Hudson Williams sono stati scelti per recitare in Apparatus, un thriller dai toni cupi e comici che segna il debutto alla regia di un lungometraggio per l’attrice canadese Sofia Banzhaf( I Am in the World as Free e Slender as a Deer on a Plain ). Scopriamo insieme di cosa si tratta Il progetto artistico di Apparatus. Scritto da Banzhaf e Grayson Moore ( Cardinals ), Apparatus segue le vicende di Tyler (Williams), un giovane autista di ridesharing in difficoltà, che cade sotto l’influenza di un sedicente imprenditore, JP (O’Brien), il quale gli offre un futuro nella sua attività di massaggiatori portatili. Ma quella che sembra un’opportunità da sogno si trasforma in un incubo quando JP trascina Tyler in una spirale di violenza e autodistruzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dylan O’Brien e Hudson Williams pronti per il thriller “Apparatus” di Sofia Banzhaf

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