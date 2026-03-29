Dsquared2 Jeans ‘super Flared Cropped’ | Caratteristiche e…

Un nuovo modello di jeans si aggiunge alla collezione: si tratta dei ‘super Flared Cropped’ di Dsquared2. Questi pantaloni presentano una gamba molto ampia e una lunghezza che termina sopra la caviglia. La descrizione ufficiale evidenzia le caratteristiche di taglio e stile, senza ulteriori dettagli sul prezzo o disponibilità. Nel testo vengono inoltre inseriti link di affiliazione, con una nota sulla possibilità di ricevere una commissione.

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