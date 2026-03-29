DSGA e contrattazione integrativa d’Istituto | funzioni responsabilità e prassi operative Con modello relazione tecnica + checklist

La contrattazione integrativa d’istituto si inserisce nel contesto dell’autonomia scolastica e delle relazioni sindacali nel settore dell’istruzione. Essa riguarda principalmente la gestione delle risorse finanziarie e le modalità di valorizzazione del personale, rappresentando un elemento fondamentale nelle pratiche operative delle istituzioni scolastiche. Lo studio presenta un modello di relazione tecnica e una checklist per le funzioni e le responsabilità dei DSGA in questo ambito.

Nel quadro dell’autonomia scolastica e delle relazioni sindacali nel comparto istruzione, la contrattazione integrativa d’istituto rappresenta uno snodo cruciale per la gestione delle risorse finanziarie e la valorizzazione del personale. In tale contesto, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) svolge un ruolo peculiare: pur non essendo parte negoziale, egli assume una funzione tecnica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Contrattazione integrativa d’Istituto, la FLCGIL è esclusa dai tavoli. La risposta dell’ARANA seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022–2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, un... Conto consuntivo, in arrivo modello di: Lettera in difformità, Relazione DSGA, Relazione illustrativa, Lettera all’USR per mancata approvazioneMartedì su OrizzonteScuolaPlus, per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” un approfondimento tematico sul Conto Consuntivo a cura di Paola... Aggiornamenti e contenuti dedicati a DSGA e contrattazione integrativa... Discussioni sull' argomento Graduatorie interne docenti, Anief ricorda che ci sono importanti novità per l’aggiornamento riguardanti i periodi del precariato: massima attenzione anche alla scadenza del 2 aprile; Graduatorie interne, Anief ricorda novità con aggiornamento delle Tabelle e scadenza 2 aprile; Docenti, 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. Gli appuntamenti di marzo - maggio 2026; Mobilità, Anief: soltanto il legislatore può consentire per quest'anno la deroga per figli under 16 e genitori over 65. L’istituto era accusato di aver facilitato il “traffico sessuale” - facebook.com facebook Scattano le vacanze prolungate per allievi e prof dell’Istituto Baruffi di Mondovì causa trasloco x.com