Domenica 29 marzo, gli appassionati di sport potranno seguire in televisione diverse competizioni: si conclude il WTA Masters 1000, con attenzione anche sulla partita di Sinner contro Lehecka nel torneo di tennis a Miami. In programma ci sono inoltre eventi di MotoGP, ciclismo, pallavolo e rugby, tutti trasmessi sui principali canali sportivi.

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© Gazzetta.it - Dove vedere Sinner-Lehecka a Miami: lo sport in tv di domenica 29 marzo

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