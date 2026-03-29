Donne Capolavoro di Rognoni le ragazze di Di Donato tornano a vincere | ora sono al quarto posto
Le ragazze di Di Donato hanno conquistato una vittoria importante in una partita giocata a Trastevere, battendo la squadra avversaria con il risultato di 1-0. La gara si è conclusa con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo, tra cui quelle di Esposito, Ieva, Gianfico ed Evangelisti. Con questa vittoria, le giocatrici si sono posizionate al quarto posto in classifica.
TRASTEVERE 0 BOLOGNA WOMEN 1 TRASTEVERE: G. Zaghini, Orlando, Zito, J. Betti, Penzo, Antonelli (37’ st Esposito), Rubano (45’ st Ieva), Sclavo (37’ st Gianfico), Vischi, Capellupo (1’ st Evangelisti), G. Betti (45’ st A. Zaghini). A disp. Emiliani, Berarducci, Canale, Cornacchia. All. Ciferri. BOLOGNA: Frigotto, Lahteenmaki (29’ st Giovagnoli), Pellinghelli (37’ st Raggi), Fusar Poli, Giai (20’ st Marengoni), Re, Cavallin, Spinelli, Rognoni (29’ st Jansen), Tucceri Cimini, Battelani (20’ st Tironi). A disp. Lauria, Fracaros, Tardini, Prinzivalli. All. Di Donato. Arbitro: Augello di Agrigento. Rete: 23’ pt Rognoni. Note: ammonite Sclavo, Pellinghelli, Fusar Poli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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