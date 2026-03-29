Nel palazzetto di Reggio Calabria, la squadra locale ha vinto lo spareggio promozione contro Reggio Emilia con un punteggio di 3-0. Alla partita hanno assistito circa 4.000 tifosi, che sono stati presenti nelle tribune durante l'incontro. La vittoria permette alla Domotek Volley di avanzare nel torneo.

Nel palazzetto dello sport di Reggio Calabria, la Domotek Volley ha ottenuto un risultato decisivo nello spareggio promozione contro Reggio Emilia, portando il punteggio parziale a 3-0 in favore dei padroni di casa. La vittoria è stata accompagnata da una presenza di oltre 4.000 spettatori che hanno trasformato l’impianto in un teatro di emozioni collettive. Il tecnico Polimeni ha sottolineato come questa prestazione abbia raggiunto livelli mai visti prima, evidenziando l’efficienza nel servizio e la solidità del muro-difesa come fattori determinanti per la vittoria. L’atmosfera creata dalla folla non è solo un dettaglio laterale, ma rappresenta un motore fondamentale per la squadra, definita dal mister come il settimo uomo in campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domotek vince: 4000 tifosi fanno la differenza

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