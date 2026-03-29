Domenica In ha ospitato Serena Grandi, che ha commentato le tensioni con Corinne Clery, affermando che le accuse mosse dalla collega sono infondate. La conduttrice Mara Venier ha successivamente preso la parola per intervenire sulla vicenda, che vede coinvolte le due attrici. La discussione si è concentrata sulle dichiarazioni di Grandi e sulla risposta di Clery, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle accuse.

"Le sue accuse sono infondate": Serena Grandi, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, lo ha detto a proposito di Corinne Clery, con cui i rapporti sono piuttosto tesi. Sullo sfondo una vicenda legale che coinvolge il figlio dell'attrice francese per questioni economiche. Grandi ha chiarito la sua posizione, spiegando di essere stata indicata come testimone dal figlio di Clery: "Io con Corinne non ho parlato, è impossibile parlare con lei. Fammi una telefonata, io sono aperta. Sono sola, staremmo benissimo insieme, viviamo anche vicine", questo l'appello lanciato dalla Grandi. Tutto è partito dalle dichiarazioni di Clery, sempre a Domenica In: "Serena Grandi? Cosa deve testimoniare se nemmeno lo conosce mio figlio?", aveva detto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, Serena Grandi gela Corinne Clery: "Accuse infondate", interviene la Venier

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