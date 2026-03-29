Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della ventottesima puntata del 29 marzo 2026

Oggi, domenica 29 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la ventottesima puntata della nuova edizione di Domenica In, che è anche la cinquantesima. La trasmissione si svolge dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Sono previsti diversi ospiti e anticipazioni sui contenuti della puntata di questa settimana.

Ventottesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 29 marzo 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della ventottesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della ventottesima puntata del 29 marzo 2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Buongiorno e buona domenica delle palme a voi ed alle vostre belle famiglie! Noi ci stiamo già preparando per rendere i nostri video un po più carini e spero più belli per voi! Nel frattempo però vorrei sapere cosa mangiate di buono la domenica delle palme a - facebook.com facebook