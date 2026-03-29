Domenica ecologica a Roma il 29 marzo | orari del blocco traffico strade e quali auto possono circolare

Domenica 29 marzo si svolgerà l’ultima giornata della domenica ecologica a Roma nel 2026. La Ztl Fascia Verde sarà chiusa ai veicoli con motori endotermici a partire dalle 7 del mattino. L’ordinanza prevede restrizioni sul traffico e specifica quali auto potranno circolare durante la giornata. Le strade interessate saranno interdette al transito dei veicoli non autorizzati fino a sera.

Il 29 marzo per l'ultima domenica ecologica del 2026 la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7.30 alle 12.30 e e dalle 16.30 alle 20.30. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Domenica ecologica a Roma il 18 gennaio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolareIl 18 gennaio, per la prima domenica ecologica del 2026, la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7. Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolareIl 22 febbraio per la penultima domenica ecologica del 2026 la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Domenica ecologica Temi più discussi: Sito Istituzionale | Ultima Domenica ecologica della stagione 2025-2026; Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Domenica ecologica: data, orari e come raggiungere il museo Explora - - Explora; Ecco l’ultima domenica ecologica del calendario invernale: orari, deroghe e multe per il 29 marzo. Domenica ecologica Roma 29 marzo 2026: orari e derogheAttenzione al blocco del traffico a Roma il 29 marzo 2026 per l'istituzione della domenica ecologica: scopri gli orari e le deroghe. sicurauto.it Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventiIl 29 marzo è in arrivo la quinta e ultima domenica ecologica di Roma con conseguente blocco del traffico all’interno dei confini della Fascia Verde ( qui la mappa ). Lo stop ai veicoli più inquinanti ... romatoday.it Domani è domenica ecologica - Tutte le limitazioni al traffico x.com Domenica 29 marzo, l'ultima "Domenica ecologica" Domenica 29 febbraio l'ultima "domenica ecologica" della stagione invernale 2025-2026 Stop alla circolazione per il traffico privato all'interno della Fascia verde, dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20 - facebook.com facebook