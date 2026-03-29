Domenica delle Palme in Campania | tradizioni dall’ulivo ai confetti fino ai Pacia Pacia

In molte località della Campania, la Domenica delle Palme si celebra con tradizioni che coinvolgono l’ulivo, simbolo di pace e rinascita, e i confetti, spesso utilizzati durante le festività religiose e i riti popolari. Tra le usanze più diffuse ci sono i riti dei Pacia Pacia, pratiche antiche che accompagnano questa ricorrenza, caratterizzando le celebrazioni locali con momenti di incontro e tradizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Domenica delle Palme trae la sua origine dalla tradizione ebraica della festività di Sukkot, nota anche come Festa delle Capanne. Questa celebrazione commemorava la liberazione del popolo d’Israele dall’Egitto e il periodo di 40 anni trascorso nel deserto, durante il quale il popolo viveva in capanne. Secondo le credenze, il Messia si manifestò al popolo proprio durante Sukkot, rendendo questa festività particolarmente significativa. Durante Sukkot, i fedeli erano soliti compiere un pellegrinaggio a Gerusalemme, salendo al Tempio in processione e agitando mazzetti di rami di palma, mirto e salice. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Domenica delle Palme in Campania: tradizioni dall’ulivo ai confetti, fino ai Pacia Pacia. Articoli correlati Leggi anche: Domenica delle Palme: l'ulivo e gli altri riti a una settimana dalla Pasqua Domenica delle Palme: perché benediciamo l’ulivo se il nome dice altro? C’è un segreto storicoLa Domenica delle Palme si festeggia per ricordare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, quando la folla lo accolse sventolando rami per acclamarlo come... Altri aggiornamenti su Pacia Pacia Discussioni sull' argomento FORIO E LA SUA ADDOLORATA: TRE GENERAZIONI ISTITUZIONALI A CONFRONTO -; VIRTUS LIBERA PER LA STORIA: DOMANI SARA' FESTA PER LA A/2? -. Domenica delle Palme: dall’ulivo ai confetti ai Pacia Pacia, le tradizioni in CampaniaDomenica 29 marzo 2026 ricorre la Domenica Delle Palme che segna l’inizio della Settimana Santa in cui la Chiesa ricorda gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo, fino alla Resurrezione della Do ... msn.com Oggi Domenica delle Palme, sull’isola è la festa dei Pacia paci nel segno della fede e della tradizioneFotoricerca di Giovan Giuseppe Lubrano Fotoreporter La Chiesa di Ischia e non solo, apre le sue porte ai riti della Settimana Santa a cominciare da oggi Dome ... ilgolfo24.it Pacia Pacia tradizionale ischitano 2026 Fuori da scaglione Ultimo giorno Vi aspetto Prenotazione in privato - facebook.com facebook