Domenica delle palme da storia e simboli di una tradizione millenaria all’appello di Papa Leone | ecco cosa rappresenta e racconta

Domenica delle Palme, giornata che segna l'inizio della Settimana Santa, è celebrata in tutto il mondo cristiano con rievocazioni e processioni. In molte città si svolgono eventi religiosi che ripercorrono i simboli e i rituali di una tradizione lunga secoli. La celebrazione include la benedizione delle palme e delle foglie di palma, che vengono portate in processione da fedeli e comunità religiose.

Roma, capitale universale della cristianità, si è risvegliata sotto un tiepido sole primaverile e nell’abbraccio di migliaia di fedeli accorsi da ogni parte del mondo, e con Papa Leone che, al termine della messa nella Domenica delle Palme e dopo avere guidato l’Angelus, ha attraversato una gremita Piazza San Pietro a bordo della jeep scoperta per il tradizionale bagno di folla, salutando i pellegrini che sventolavano rami d’ulivo e palme intrecciate. Ma rito, festa, celebrazione liturgica e colori della piazza, il messaggio del Pontefice è stato un monito severo e accorato: un appello alla pace che risuona come un grido nel deserto dei conflitti globali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Domenica delle palme, da storia e simboli di una tradizione millenaria, all’appello di Papa Leone: ecco cosa rappresenta e racconta Articoli correlati Papa Leone XIV, basta guerre: l’appello nella Domenica delle PalmePapa Leone XIV durante il suo angelus nella Domenica delle Palme ha denunciato le atrocità della guerra chiedendo la pace Nella Domenica delle Palme... Leggi anche: L’appello di Leone XIV nella domenica delle Palme: “Nessuno può usare Dio per giustificare la guerra. Deponete le armi” Aggiornamenti e notizie su Papa Leone Temi più discussi: Settimana Santa e Pasqua 2026: su Tv2000 le celebrazioni con Papa Leone XIV; Il Papa: le guerre frutto di idolatria. Quanti calcoli fatti per uccidere innocenti!; Domani in piazza San Pietro la messa di Papa Leone nella Domenica delle Palme; Diretta streaming, la Messa del Papa per la Domenica delle Palme. Domenica delle Palme, la processione guidata da Papa Leone XIV arriva a San PietroLeggi su Sky TG24 l'articolo Domenica delle Palme, la processione guidata da Papa Leone XIV arriva a San Pietro ... tg24.sky.it Messa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedereMessa Domenica delle Palme Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedere oggi, 29 marzo 2026, alle 10 da Piazza San Pietro ... tpi.it Nella Domenica delle Palme, Papa Leone ha rivolto un accorato appello alla pace: “Deponete le armi! Siate fratelli!” Con queste parole si apre la Settimana Santa, tempo di riflessione, riconciliazione e speranza. In un mondo segnato da tensioni e guerre, il su - facebook.com facebook Papa Leone: “Questo è il nostro Dio. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: «Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grond x.com