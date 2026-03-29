A Parma si terrà l’evento “Dolce Vita 80’90”, che combina una cena con un dj set dedicato alle canzoni più popolari degli anni ’80 e ’90. La serata si svolgerà presso un locale chiamato Un Posto al Sole e vedrà protagonisti i DJ Fred e Robby. L’evento mira a offrire un’esperienza musicale e di intrattenimento in un’atmosfera che richiama quegli anni.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Una serata all’insegna della musica, del divertimento e della nostalgia. Parma si prepara ad accogliere “Dolce Vita 80’90”, evento che unisce cena e dj set con le hit più amate degli anni ’80 e ’90. L’appuntamento è fissato per il 17 aprile alla Un Posto al Sole, dove protagonisti della serata saranno Fred & Robby, pronti a far ballare il pubblico con una selezione musicale tutta da rivivere. La formula prevede una cena con menù a scelta: antipasto con salumi e schiacciata, seguito da tortelli d’erbetta e zucca oppure pizza a scelta, con tiramisù e caffè inclusi. Il costo è di 30 euro, bevande escluse. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - “Dolce Vita 80’90”: cena e dj set a Un Posto al Sole con Fred & Robby

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