Dipinto del 1935 | il soldato canadese restituisce a Ortona un ricordo

Un dipinto realizzato nel 1935 dall'artista Vincenzo Caprile è tornato a Ortona dopo otto decenni. Il piccolo quadro, di circa 13,5 per 19 centimetri e dipinto su tavola, raffigura un soldato canadese che restituisce a Ortona un ricordo. Dopo anni di permanenza lontano, l’opera è stata recuperata e ora si trova nuovamente nella città.

Un piccolo dipinto su tavola, misurante 13,5 per 19 centimetri e realizzato nell’aprile del 1935 dall’artista Vincenzo Caprile, ha fatto ritorno a Ortona dopo otto decenni di assenza. L’opera, che raffigura un paesaggio montano, era stata salvata tra le macerie di una casa distrutta durante la Battaglia del 1943 da un soldato canadese, il padre della famiglia attuale proprietaria. Oggi l’Italia riceve questo dono dalla famiglia Beren, guidata dal signor Alan Beren, che decide di restituire al territorio abruzzese un frammento di storia personale e collettiva. La scelta del donatore non è casuale ma radicata in una memoria familiare conservata con cura: sul retro dell’opera è incisa una nota manoscritta del militare Louis Beren, contenente le parole In ricordo di tre settimane d’inferno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dipinto del 1935: il soldato canadese restituisce a Ortona un ricordo Articoli correlati Torna a Ortona il dipinto salvato da un soldato canadese durante la Battaglia del 1943Torna a Ortona dopo 80 anni il dipinto su tavola realizzato nell’aprile del 1935 da Vincenzo Caprile, donato all’Italia dal signor Alan Beren e... Ortona celebra il giorno del ricordo, il programma della cerimonia nel ricordo di Giuseppe GarzarelliIl Comune di Ortona celebrerà il Giorno del Ricordo martedì 10 febbraio, alle ore 10, nel parco Giuseppe Garzarelli, in via della Libertà, con una... Contenuti e approfondimenti su Dipinto del 1935 il soldato canadese... Discussioni sull' argomento Dipinto di Vincenzo Caprile donato alla famiglia Beren arrivato a Ortona; Antonello da Messina, a Torino c’è uno dei suoi capolavori più importanti. Salvato dalle bombe da un soldato, il dipinto torna a 'casa'È tornato a Ortona, a distanza di oltre ottant'anni, un piccolo dipinto sopravvissuto alla guerra e custodito per decenni in Canada. (ANSA) ... ansa.it Lo strano caso del dipinto del museo di Nanchino sparito e riapparso all’astaPECHINO – Custodi dei tesori nazionali o ladri? La seconda, sembrerebbe. Questa è la storia di un antichissimo dipinto di epoca Ming, donato ad uno dei musei più importanti di Cina – quello di ... repubblica.it L'opera raffigura l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, evento celebrato nella Domenica delle Palme. Il dipinto, realizzato intorno al 1632 è opera dell'artista fiammingo **Peter Paul Rubens (1577-1640)** Attualmente, il quadro è conservato presso il Mu - facebook.com facebook Auguri del Papa con il dipinto del duomo x.com