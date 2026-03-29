derby la posta si divide grifone bloccato in casa

Nel match di serie D, il Grosseto ha pareggiato 1-1 contro il Follonica Gavorrano, che si è disputato in casa dei padroni di casa. Il risultato ha interrotto una serie di vittorie e ha mantenuto invariata la classifica. La partita si è svolta senza ulteriori cambiamenti nel punteggio fino al suo termine.

CALCIO SERIE D Il Grosseto rimanda l’appuntamento con la vittoria ufficiale del campionato pareggiando 1-1 in casa contro il Follonica Gavorrano. Partita opaca per la capolista, imbrigliata dai ragazzi di Brando, ma anche apparsa un po’ scarica. Ritmi bassi, molti errori, poche occasioni. I minerari sono stati bravi a ingabbiare i biancorossi nel primo tempo – colpendo anche un palo – per poi colpire al quarto d’ora della ripresa. Un inserimento del solito Sabelli ha però ristabilito la parità alla mezzora. Al 4’ la prima occasione per il Follonica Gavorrano: Bellini su punizione trova Likaxhiu che allunga con il tacco, poi Drapelli arriva sul pallone dopo uno svarione della difesa ma di prima intenzione calcia a lato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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