A Dallas si sta svolgendo il Cpac, conferenza che vede coinvolta una delegazione dell'Ecr. Durante l'evento si discute di strategia, dialogo e politica estera, con un dibattito molto acceso e partecipato. Le discussioni si concentrano sui temi principali dell'agenda politica, attirando l'attenzione di numerosi partecipanti e media presenti alla manifestazione.

Un dibattito articolato e molto vivo quello che si sta svolgendo a Dallas al Cpac, la conferenza dei conservatori in corso in Texas, presso il Gaylord Texan Resort and Convention Center di Grapevine, dove la guerra in Iran è protagonista accanto ai fatti più legati alla contingenza internazionale e alle prospettive politiche. Il mondo Maga riflette, analizza e propone soluzioni e interpretazioni dei fenomeni sui tavoli dei decisori, alla presenza di 35 esponenti di Ecr, i conservatori europei fino allo scorso anno guidati da Giorgia Meloni. Chi c’era al Cpac Folta la delegazione europea e italiana, con 35 esponenti di Ecr, di cui ben nove italiani, con in testa il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, e il segretario generale di Ecr Antonio Giordano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Delegazione Ecr a Dallas. Strategia, dialogo e politica estera sul tavolo del Cpac

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